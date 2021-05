Rugby kobiet: Historyczne zwycięstwo Legii w turnieju!

W niedzielę w miejscowości Biesal odbył się szósty turniej mistrzostw Polski w rugby kobiet 7-osobowym, którego gospodarzem była ekipa KS Rugby Gietrzwałd. Legionistki osiągnęły historyczny sukces zajmując 1. miejsce! Legia w finale po dogrywce 17-12 ograła Biało-Zielone Ladies Gdańsk. Do końca rozgrywek pozostał jeden turniej, który odbędzie się 19 czerwca w Gdańsku. Legia I: Sylwia Rolka (k), Izabella Czumer, Ilona Zaishliuk, Agnieszka Kowalczyk, Martyna Koźlik, Laura Abucewicz, Tamara Czumer, Marta Nowosz, Aleksandra Lachowska, Monika Pietrzak, Marta Kopczyńska, Weronika Świstak Legia II: Angelika Singiel (k), Julia Niewadzi, Gabriela Motyl, Agnieszka Maja Dołęgowska, Kinga Szafrańska, Magdalena Zbadyńska, Aleksandra Nowicka, Sylwia Karbowiak, Izabela Słoma, Wiktoria Krzymionka, Aleksandra Pietruszka, Nikola Michalak, Julia Sadowska Eliminacje: AZS AWF Warszawa v Legia II Warszawa 17:19 Venol Atomówki Łódź v Diablice Ruda Śląska 28:14 Biało-Zielone Gdańsk v Juvenia Kraków 47:5 Black Roses Poznań v Legia Warszawa 5:14 KS Rugby Gietrzwałd v Legia II Warszawa 15:15 AZS AWF Warszawa v Diablice Ruda Śląska 14:5 Biało-Zielone Gdańsk v Black Roses Poznań 47:0 Juvenia Kraków v Legia Warszawa 0:27 Venol Atomówki Łódź v KS Rugby Gietrzwałd 17:15 Legia II Warszawa v Diablice Ruda Śląska 35:5 AZS AWF Warszawa v KS Rugby Gietrzwałd 26:12 Biało-Zielone Gdańsk v Legia Warszawa 24:14 Black Roses Poznań v Juvenia Kraków 7:7 Legia II Warszawa v Venol Atomówki Łódź 17:19 Diablice Ruda Śląska v KS Rugby Gietrzwałd 24:19 AZS AWF Warszawa v Venol Atomówki Łódź 40:7 Finał o III miejsce: Black Roses Poznań v Juvenia Kraków 19:14 Finał o I miejsce: Biało-Zielone Gdańsk v Legia Warszawa 12:17 Klasyfikacja po VI turniejach: 01. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 58 02. Legia Warszawa 53 03. Black Roses Posnania Poznań 48 04. Juvenia Kraków 36 05. AZS AWF Warszawa 27 06. Diablice Ruda Śląska 25 07. Legia II Warszawa 24 08. Biało-Zielone Ladies II Gdańsk 21 09. Venol Atomówki Łódź 18 10. KS Rugby Gietrzwałd 8 11. KS Budowlani Łódź 2 12. Amazonki Lublin 1

Flanker - 35 minut temu, *.kampinostelco.pl Nooo widać robotę łysego trenera folca, brawo Tak 3majta odpowiedz

Andrzej - 6 godzin temu, *.tpnet.pl Ekstra , brawo ! odpowiedz

Lempart won - 6 godzin temu, *.vectranet.pl Brawo !!!! odpowiedz

