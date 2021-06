Małgorzata Karbownik wicemistrzynią Polski w czwórboju

W Drzonkowie rozegrane zostały finały mistrzostw Polski juniorów (do lat 19) w czwórboju nowoczesnym (bez jazdy konnej). Wicemistrzynią kraju została 16-letnia zawodniczka Legii Warszawa, Małgorzata Karbownik. Legionistka uzyskała trzeci wynik w szermierce (20 wygranych, 229 pkt.), była najlepsza w pływaniu (czas 2:12.66 min.), a w biegu ze strzelaniem uzyskała piąty rezultat (13:51.96 min.). Piąte miejsce w rywalizacji zajęła również 16-letnia Pola Wolska (piąta w szermierce, trzecia w pływaniu i szósta w laser-run), a 9. Paulina Myrda. Zwyciężyła, podobnie jak przed rokiem Nela Szczur (17 lat) z ZKS-u Drzonków. W sztafetach mieszanych, legionistki również stanęły na podium - Karbownik w parze z Maciejem Klimkiem (Victoria Radom) byli drudzy, na trzecim miejscu zawody skończyli Pola Wolska z Olafem Paradowskim (UKS G-8 Bielany).

stabur - 05.06.2021 / 21:18, *.tpnet.pl ...to z Tych Karbownikow ? odpowiedz

grzesiek - 06.06.2021 / 11:18, *.centertel.pl @stabur: nie wjem, ale podejrzewam ze tak.troche podobna odpowiedz

