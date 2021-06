Legia rozpoczyna przygotowania do sezonu

Niedziela, 6 czerwca 2021 r. 18:44 Woytek, źródło: Legionisci.com

Drużyna mistrza Polski rozpoczyna przygotowania do sezonu 2021/22. Do 15 czerwca legioniści będą trenowali w Legia Training Center. Sztab szkoleniowy zaplanował po dwa treningi dziennie. Pierwsze zajęcia rozpoczną się w poniedziałek o godzinie 11, a druga sesja treningowa odbędzie się o godz. 17. W kolejnych dniach zespół będzie ćwiczył o godzinie 10 i 15.



Wszystkie treningi będą otwarte dla mediów, więc już teraz zapraszamy na codzienne relacje i zdjęcia z przygotowań.



16 czerwca zespół wyruszy na ośmiodniowe zgrupowanie do Austrii. W Leogangu zespół Czesława Michniewicza ma rozegrać trzy spotkania sparingowe. Dwóch rywali jest już potwierdzonych: mistrz Azerbejdżanu Neftci Baku i rosyjski FK Krasnodar. Po powrocie odbędą się jeszcze dwa mecze: najpierw z Lechią Gdańsk, a następnie z Wisłą Płock. 6 lipca "Wojskowi" rozpoczną walkę o fazę grupową Ligi Mistrzów.



Plan przygotowań Legii:



7.06. - rozpoczęcie treningów

16.06. - wylot na zgrupowanie w Austrii

17.06. - sparing - rywal do potwierdzenia

20.06. - sparing z azerskim Neftçı Baku

23.06. - sparing z rosyjskim FK Krasnodar

24.06. - koniec zgrupowania, powrót do Warszawy

30.06. - sparing z Lechią Gdańsk (Urszulin albo Warszawa)

3.07. - sparing z Wisłą Płock (Urszulin)