Futsal

Zbiórka dla futsalowej Legii trwa

Środa, 23 czerwca 2021 r. 13:36 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Sekcja futsalowa Legii Warszawa w zakończonym kilka tygodni temu sezonie wywalczyła drugi z kolei awans - tym razem do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce. Legioniści na jesieni występować będą w futsalowej ekstraklasie, a by jak najlepiej przygotować się do rywalizacji na najwyższym poziomie, każdy z Was może wesprzeć legijną sekcję, wspierając ZRZUTKĘ.



"Sezon zaczyna się we wrześniu, razem możemy zbudować silny legijny futsal. Każdy może dołożyć swoją cegiełkę. I każdy z Was może znaleźć się na specjalnej koszulce meczowej. Tak jak miało to miejsce w sezonie, który zakończył się naszym wspólnym sukcesem" - informuje sekcja futsalowa Legii Warszawa.



Dodatkowo za każdą wpłatę otrzymujecie w prezencie:



1) wpłata minimum 200 zł - dyplom imienny, imienne podziękowanie na Facebooku, szalik sekcji;



2) wpłata minimum 500 zł - dyplom imienny, koszulka meczowa z podpisami zawodników naszej drużyny z historycznego sezonu, imienne podziękowania na Facebooku, szalik sekcji (limit: 10 szt.);



3) wpłata minimum 2000 zł - dyplom, możliwość zagrania Twojej drużyny spotkania sparingowego z drużyną Legia Futsal, podziękowania na Facebooku (limit: 5 spotkań).



Na razie udało się zebrać 8550 złotych, czyli 17 procent planowanej kwoty. Wpłat dokonywać można TUTAJ.