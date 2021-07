9-11.07: Weekendowy rozkład jazdy

W sobotę, 10 lipca w Gdańsku odbędzie się finał Mistrzostw Polski w rugby 7 kobiet. Zawodniczki Legii mają bardzo duże szanse, by zapewnić sobie wicemistrzostwo kraju. Zawody rozgrywane będą na stadionie przy ulicy Grunwaldzkiej 244. Po sześciu turniejach MP legionistki mają na swoim koncie 53 punkty i plasują się na drugiej pozycji, z 5-punktową przewagą nad trzecim zespołem - Black Roses Posnania Poznań i z pięcioma punktami straty do Biało-Zielonych Ladies Gdańsk. Zwycięzca sobotniego turnieju zdobędzie 9 punktów, a każdy kolejny zespół o punkt mniej. Nasz pięcioboista, Daniel Ławrynowicz startować będzie w rosyjskim Niżnym Nowogrodzie na Mistrzostwach Europy seniorów.

