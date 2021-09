Komentarze (35)

atmosferic - 1 godzinę temu, *.orange.pl Emreli przy tym golu - przyjęcie piłki go wywaliło metr do tyłu... co to za zawodnicy... ludzie, piłki nie umie przyjąć na wprost bramki... i to nie tak że grają w polu buraków, murawa jest dość równa - z lepszym rywalem to by nie weszło bo by mu zabrali piłkę.



Ten kastrati to jako jedyny skrzydłowy w Legii ma jakość i do tego szybkość. odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.master.pl @atmosferic: Nazwy własne czyli np nazwisko piszemy z wielkiej litery. Ale to szkoła podstawowa i pewnie już zapomniałeś odpowiedz

Zimny - 1 godzinę temu, *.mm.pl @B: Ty najwyraźniej również niespecjalnie w niej uważałeś - gdyby tak było, pisałbyś wielką literą. odpowiedz

wrt - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl W sumie to pudel już Emreli i Kastrati sprzedał za grosze żeby mieć na łyche. odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Emreli to pan piłkarz! To jest jakość! Dobrze że to ukol! odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Niech dziękują że Wigry nie są ciut lepsze. Dostali prezent od bramkarza Wigier i już euforia

A po meczu będzie byliśmy lepsi mieliśmy dłużej piłeczkę itd....

odpowiedz

B - 1 godzinę temu, *.master.pl @Robin(L) : bądź sprawiedliwy. Wigry też dostały prezent od Miszty, a ten mecz po prostu trzeba TYLKO wygrać. I tyle odpowiedz

Yeti - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Kastrati gra a reszta człapie. Co za widowisko! odpowiedz

JACUNHO - 2 godziny temu, *.kampinostelco.pl TGV odpowiedz

atmosferic - 2 godziny temu, *.orange.pl rzygać sie chce od ogladania Legii za michniewicza - oby wyleciał jak najszybciej. odpowiedz

B - 2 godziny temu, *.master.pl @atmosferic: to idź rzygać gdzie indziej, ale nie tutaj . Ta strona wymaga trochę kultury o ile się orientujesz co to........ odpowiedz

Ackerman - 2 godziny temu, *.chello.pl @atmosferic:

jak ludzie nie mają ambicji to tak grają - dostali dobre kontrakty

to pieprzą w czapkę odpowiedz

Zealley - 2 godziny temu, *.chello.pl dla przykładu Slavia Praha grał swój mecz pucharowy

i wygrąła 4-2 na wyjeździe ze Slovan Velvary (poniżej trzeciego poziomu) odpowiedz

kędzior - 2 godziny temu, *.vectranet.pl Z każdym trzeba grać na poważnie.Co z tego ,że gracze mają większe umiejętności skoro muszą jeszcze dorównać w zaangażowaniu słabszej drużynie.Wiadomo,że to dla nich mecz roku,a Legia chce wygrać jak najmniejszym wysiłkiem ,drugim składem i zapomnieć odpowiedz

Piotr Niedek - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @kędzior: Chciałem tylko zauważyć, że Ci co grają to rezerwowi i na pewno nie odpuszczają, bo chcą się pokazać z jak najlepszej strony trenerowi by ten postawił na nich w poważniejszym meczu. O zaangażowanie nie ma więc co się martwić, a jeśli nie potrafią zagrać lepiej to zwyczajnie są słabi, ale nie są minimalistami. Takie mamy rezerwy, poziom 2 ligi. odpowiedz

Xov - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl fiu fiu zmiany albo batki będą.. odpowiedz

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Ciężko się to "widowisko" ogląda...

A druga połowa nie zapowiada się lepiej..

Ja rozumiem że to drugi czy trzeci skład ale są jakieś granice.

odpowiedz

Wawa - 2 godziny temu, *.chello.pl Holownia buchaaaaaa cha chaaa

Totalne drewno

Miszta takie bramki

To puszczą bramkarz w c klasie

I to w niedzielę po całonocnej imprezie

W remizie.. odpowiedz

SEBO(L) - 2 godziny temu, *.centertel.pl 1:0 dla Wigier,"zaskoczenie"... odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Ku.wa niezła kompromitacja się zanosi... odpowiedz

Mariusz - 3 godziny temu, *.orange.pl Wiem że to tylko Wigry ale ten Celhaka mi się podoba umie jednym podaniem napędzić groźną akcję odpowiedz

Yeti - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Gra Kostorza to jest jakiś sabotaż ku.wa mać! odpowiedz

kędzior - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Trzeba przyznać,że miejscowi potrafią się zachować.Przecież nie mamy z nimi żadnej zgody,a żadnych bluzgów na Legię nie słychać.Miła odmiana w porównaniu z innymi stadionami odpowiedz

C - 1 godzinę temu, *.net.pl @kędzior: kiedyś przy meczu Świt nowy dwór vs Wigry było spotkanie Wigier i Legii na ubitej ziemi co było zaskoczeniem ale dzięki temu obie ekipy nabrały do siebie szacunku odpowiedz

SEBO(L) - 3 godziny temu, *.centertel.pl Nie wiem,jak będzie ustawiona drużyna w tym składzie, ale oby obyło się bez kompromitujących kłopotów... odpowiedz

Pusia - 4 godziny temu, *.206.167 10 do zera trafiła Legia frajera! odpowiedz

Raczej to my was - 4 godziny temu, *.plus.pl @Pusia: odpowiedz

Tylko wigry - 4 godziny temu, *.105.157 Żeby z wami nie pojechali, pilnujcie sie odpowiedz

tylko jubilat 2 - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Tylko wigry: Legia z wami pojedzie... odpowiedz

Do boju sks - 3 godziny temu, *.plus.pl @Tylko wigry: oczywiście że damy radę

odpowiedz

Student_L - 1 godzinę temu, *.. @Do boju sks: daliście. 1:3 to nie wstyd. odpowiedz

Michu - 4 godziny temu, *.net.pl Jakiś link do transmisji ktoś ma? odpowiedz

vadisodjidjiaofoe - 4 godziny temu, *.centertel.pl @Michu: http://strims.world/WigrySuwalkiLegiaWarszawa.php odpowiedz

P(L)EBAN - 4 godziny temu, *.tpnet.pl Poproszę do spodu z nimi odpowiedz

Michał - 5 godzin temu, *.plus.pl To po prostu musi być zwycięstwo i to bez gadania.Jazda z tymi Wigrami. Dawać panowie kiełbasy do góry i golimy. Pozdrawiam Was ludzie. odpowiedz

