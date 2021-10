Legijne akcenty w muzyce: Nieba Mańka - nowe solo Karata NM

29 października będzie miała miejsce premiera kolejnej solowej płyty Karata NM - kibica Legii, a jednocześnie trenera boksu i zawodnika Legia Fight Club. Karat w przeszłości nagrywał legijne kawałki (m.in. doskonale znany "Jedno miasto jeden klub"), a ostatnio jego hip-hopowa twórczość ma charakter głównie patriotyczny, z wieloma akcentami, które mają zachęcić młodzież do sportowej postawy. "Nieba Mańka" to tytuł płyty, na której można będzie usłyszeć również innych legionistów - gościnne zwrotki nagrali m.in. Żółf Fenomen, Kanar i Lefczuk SA (Napalm Grupa), Lewy BRD oraz WUEM TPN. Płytę zamawiać można tutaj (40 zł) oraz w wersji z dodatkowym CD z singlem "Powstańcze wersy" - tutaj (50 zł).

