Komunikat klubu

Legia: Decyzja Włochów jest skandaliczna i całkowicie nieuzasadniona

Środa, 13 października 2021 r. 18:57 źródło: Legia Warszawa

Legia Warszawa informuje, że pomimo trwających od ponad tygodnia starań klubu, stosowne włoskie organy utrzymały decyzję o niesprzedawaniu biletów obywatelom polskim na mecz SSC Napoli – Legia Warszawa, który odbędzie się w Neapolu w dniu 21 października. Uznajemy takie działania za całkowicie niezasadne i dyskryminujące. Klub otrzymał pierwszą decyzję, obejmującą wtedy szereg różnych meczów na terenie Włoch 6 października po południu i niezwłocznie podjął działania nakierowane na umożliwienie udziału naszych kibiców w meczu.



Prowadzone były rozmowy pomiędzy zarządami klubów, wysłano także oficjalne pismo do stosownych włoskich organów. Działania klubu wspierało Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP i Ambasada RP w Rzymie, za co dziękujemy. Niestety, we wtorek 12 października otrzymaliśmy kolejną decyzję, tym razem obejmującą jedynie mecz SSC Napoli – Legia Warszawa i polskich obywateli. To decyzja skandaliczna, całkowicie nieuzasadniona i pozbawiająca naszych kibiców w pełni przysługującego im prawa do wspierania swojej drużyny podczas meczów wyjazdowych. Jest to niezgodne z duchem sportowej rywalizacji i wartościami, na których opiera się europejski futbol.



Dlatego dzisiaj wysłaliśmy kolejne stanowcze pismo w tej sprawie i oczekujemy od włoskiej strony stosownej reakcji. Informujemy także, że oprócz cofnięcia uprawnienia do biletów dla kibiców na sektorze gości, klubowi została przyznana dwa razy mniejsza niż rekomendowana w wytycznych UEFA pula biletów dla oficjalnych gości, sponsorów oraz partnerów biznesowych klubu.



Jednocześnie informujemy, że Legia Warszawa jest gotowa przyjąć na swoim stadionie kibiców SSC Napoli i jest do tego w pełni przygotowana organizacyjnie.



* * *



Mecz SSC Napoli - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 21 października o godzinie 21:00.