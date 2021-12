Legia otworzyła sekcję szermierki na wózkach

Piątek, 3 grudnia 2021 r. 07:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Wczoraj Legia poinformowała o otwarciu nowej sekcji sportowej naszego klubu - szermierki na wózkach. W najbliższym czasie, trenerzy przeprowadzą nabór zawodników do sekcji, odbędą się pokazowe treningi oraz bezpłatny obóz dla osób ograniczonych ruchowo. Sekcja zaangażuje również wybitnych sportowców i trenerów dyscyplin paraolimpijskich.



Nowa dyscyplina w ramach sekcji Legii Warszawa jest paraolimpijską wersją szermierki dla osób z niepełnosprawnością ruchową i intelektualną. Podczas trwania pojedynku zawodnicy znajdują się na wózkach szermierczych i są przymocowani do specjalnych platform. Zawodnicy rywalizują w trzech konkurencjach: florecie, szpadzie oraz szabli. W sekcji jest miejsce zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci i młodzieży.



- Pomysł na powołanie Sekcji Szermierki na Wózkach zrodził się z naszej długoletniej znajomości z Ulrike Fuhrmann i Grzegorzem Plutą, przedstawicielami sekcji, z którymi organizowaliśmy m.in. pierwszą edycję akcji Wszyscy Do Wioseł w 2015 roku. W Fundacji Legii chcemy dawać szansę osobom niepełnosprawnym, dla których sport i integracja może być szansą na zmianę swojego życia na lepsze. Utytułowani trenerzy - Grzegorz, Stefan i Łukasz, to gwarancja, że podopieczni sekcji będą mieli zapewnione najlepsze warunki do treningu i osiągania sukcesów sportowych, mamy nadzieję, że również na arenie międzynarodowej. Ogromne podziękowania należą się zaprzyjaźnionej z Fundacją Legii firmie Emitel, pierwszemu sponsorowi sekcji, który w przeszłości wspierał również sekcję AMP Futbolu oraz akcję Gotowi Do Pomocy. Cieszymy się, że możemy współpracować z tak wspaniałymi ludźmi i jesteśmy dumni, że przekłada się to na tworzenie inicjatyw, które ułatwiają potrzebującym osobom pokonywanie kolejnych barier i realizację sportowych marzeń. Powołanie Sekcji Szermierki na Wózkach to dowód na to, że Fundacja Legii może liczyć na przyjaciół, którzy, tak jak my, są zawsze gotowi do pomocy - mówi Anna Mioduska, Prezes Fundacji Legii.



Zajęcia będą prowadzone przez szablistę, multimedalistę Grzegorza Plutę (m.in. wicemistrza świata z Turynu, złotego medalistę igrzysk paraolimpijskich z Londynu w 2012 r., mistrza Europy w szabli z Warszawy w 2009 roku), Stefana Makowskiego (m.in. złotego medalistę Mistrzostw Europy w szabli z Madrytu z 2001 r. oraz Warszawy z 2009 r., uczestnika Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie w 2012 r.) oraz Łukasza Hołubowskiego - medalistę mistrzostw Polski, wolontariusza i trenera szermierki. Wspierać Fundację będzie Ulrike Fuhrmann - wolontariuszka Fundacji Legii, aktywistka społeczna wspierającą osoby wykluczone społecznie, a także wspaniały sportowiec.



Pierwszym partnerem Sekcji Szermierki na Wózkach Legii Warszawa została firma Emitel - największy operator naziemnej infrastruktury radiowo-telewizyjnej w Polsce oraz partner Legii Warszawa od 2018 roku.



W najbliższym czasie zostanie przeprowadzony nabór do sekcji. Zawodnicy będą mogli szkolić się w walce w dwóch broniach - szabla oraz floret lub szpada. Pokazowe treningi odbędą się w dniach 7, 10 i 17 grudnia. Zajęcia są bezpłatne i odbywać się będą na siłowni przy ulicy Łazienkowskiej 3. W dniach 30 stycznia - 13 lutego 2022 roku, w ośrodku przygotowań paraolimpijskich w Wiśle, odbędzie się dodatkowo bezpłatny obóz dla osób niepełnosprawnych ruchowo.



Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt: Grzegorz Pluta (601-683-049) i Ulrike Fuhrmann (608-867-229).