Z Wrocławia ze srebrnymi medalami - fotoreportaż

Zapraszamy do obejrzenia pierwszego fotoreportażu z Wrocławia, gdzie w piątek koszykarze Legii przegrali ze Śląskiem Wrocław rywalizację o mistrzostwo Polski. Niemniej to pierwszy medal Legii Warszawa w ligowych rozgrywkach od 53 lat(!), a więc znakomity wynik sekcji, która od wielu lat odradza się na naszych oczach i notuje coraz lepsze wyniki. Fotoreportaż z meczu - 158 zdjęć Woytka fot. Woytek / Legionisci.com

