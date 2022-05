Legia wykupiła Maika Nawrockiego

Maik Nawrocki, który występował w Legii Warszawa na zasadzie wypożyczenia, został wykupiony przez stołeczny klub. Jego nowy kontrakt obowiązuje do końca sezonu 2024/25. Obrońca zagrał w 29 meczach, w których zanotował bramkę i trzy asysty. - Wykupienie Maika Nawrockiego to dobry ruch w kontekście piłkarskim i inwestycyjnym. Maik jest jakościowym zawodnikiem z charakterem, który mimo młodego wieku gra w dojrzały sposób, dobrze się ustawia i podejmuje właściwe decyzje. Wciąż dostrzegamy u niego elementy, które razem będziemy rozwijać - mówi dyrektor sportowy Legii Warszawa Jacek Zieliński.

Wolfik - 15 minut temu, *.mm.pl Super wiadomość!



Czy ktoś z szanownych Kolegów wie, jak sprawy się mają z "naszym" Jakszibojewem? odpowiedz

Trampek - 1 godzinę temu, *.net.pl Gdzie są "spluwaczki" wypowiadające sie negaytwnie w przesdmniatowej sprawie. Dać małpie brzydtwe - to się zarżnie . " Spluwaczkom " zostaje morda w kubeł i do domu,bez prawa głosu. odpowiedz

Wycior - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl @Trampek: gdzie jest teraz twój nauczyciel polskiego? Po przeczytaniu 3 twoich zdań powiesił się czy upił? odpowiedz

BIE(L)ANY - 2 minuty temu, *.. @Wycior: hahahahaha, pali Trampki odpowiedz

Filipe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Można uznać że mamy drugi transfer na plus BRAWO odpowiedz

@Kamuflaż - 2 godziny temu, *.mm.pl Sama prawda, kto uważa inaczej i myśli, że to początek budowy drużyny, chyba nie zna realiów, ważne że wykupiony i za 3-4 tygodnie news o sprzedaży i zarobku odpowiedz

roadrunner - 2 godziny temu, *.centertel.pl oby to był początek samych dobrych decyzji i tego się trzymajmy w naszych sercach tylko Legia !!! odpowiedz

Wieczny fan Mioduskiego - 2 godziny temu, *.plus.pl Pierwsza decyzja Kosty? odpowiedz

grzesiek - 2 godziny temu, *.centertel.pl Wydaje sie byc to dobra decyzja.

Zobaczymy co ten zielek naodczynia. Obstawilem ze on tak jak reszta sie nie bedzie znal na tym transferach ale moze to odszczekam odpowiedz

Zielu - 2 godziny temu, *.centertel.pl Jezeli zostanie, i bedzie grał to wydaje mi sie że Czesiek sięgnie po niego do kadry odpowiedz

roadrunner - 2 godziny temu, *.centertel.pl no i git środek obrony mamy już zabezpieczony na wypadek odejścia dWiedeski :) odpowiedz

FOREVER LEGIA - 2 godziny temu, *.play-internet.pl Jak by mioduski nie "wywąchał zarobku",to by Mike'a nie wykupił,dlatego zanim się zacznie nowy sezon,to Nawrockiego już w Legii nie będzie.Tak się zastanawiam,co się jeszcze musi wydarzyć w Legii,żebyście zrozumieli,że za szkodnika mioduskiego,żadnych sukcesów Legia nie osiągnie. odpowiedz

KibicL - 2 godziny temu, *.net.pl W końcu dobre wieści, obyśmy wyprowadzili ten bałagan z poprzedniego sezonu na prostą. Legia Mistrz odpowiedz

Kamil(L) - 3 godziny temu, *.as9105.com Dobra wiadomość. Do wziecia bez kontraktu sa Mateusz Lis, Yaroslav Rakiskyi,

Besar Halimi i Daouda Bamba mysle ze warto by bylo sie im przyjzec odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Wykupiła Maika, tylko po to, by go zaraz sprzedać. Dokładnie, wróci tam, czyli Bundesliga. Nie cieszcie się :D odpowiedz

L - 3 godziny temu, *.autocom.pl @Kamuflaż: tak, na pewno Zielek robilby z siebie durnia mowiac, ze chca go rozwinac. Przeciez on pol roku nie gral. Teraz go nie sprzedadza na pewno bo to byloby bez sensu. Ile by na tym zarobili? 500k? Zostanie min do zimy, sprzedadza go w zimie ale zostanie do konca sezonu i tak to sie skonczy. Przepis o mlodziezowcu zostal wiec tym bardziej. odpowiedz

Kamuflaż - 3 godziny temu, *.tpnet.pl @L: Eintracht Frankfurt jest gotów kupić Nawrockiego. odpowiedz

Michał - 3 godziny temu, *.plus.pl No i można? No można. Brawo super sprawa. Pozdrawiam wszystkich Legionistów i Legionistki. odpowiedz

chrisSiekierki - 3 godziny temu, *.vectranet.pl Bardzo dobra wiadomość. odpowiedz

Ryba - 3 godziny temu, *.chello.pl Świetna wiadomość ???? odpowiedz

Juri - 3 godziny temu, *.inetia.pl Dobra decyzja. odpowiedz

