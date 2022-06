Rugby

Legia Warszawa 14-34 Rugby Białystok

Sobota, 4 czerwca 2022 r. 23:08 Woytek, źródło: Legionisci.com

W rewanżowym meczu półfinałowym play-off rugbiści Legii Warszawa przegrali 14-34 z zespołem Rugby Białystok. Do przerwy legioniści przegrywali 7-15. Pierwsze spotkanie białostoczanie wygrali 50-0 i to oni zmierzą się ze Spartą Jarocin w finale o awans do Ekstraligi. Legionistom pozostaje walka o 3. miejsce w sezonie z Budowlanymi Łódź.



I liga: Legia Warszawa 14-34 (7-15) Rugby Białystok



Punkty Legia: Akaki Jojua 5 (P), Saba Kharaishvili 5 (P), Jakub Mitek 4 (2pd).

Punkty Białystok: Piotr Wawrzyńczak 14 (P, 3pd, K), Artur Sulima 10 (2P), Dmytro Prodeus 5 (P), Seweryn Bartłomiejczuk 5 (P).



