Kibice i piłkarze Legii wzięli udział w Apelu Pamięci

W przeddzień głównych obchodów związanych z 78. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, przy Pomniku Powstania Warszawskiego na placu Krasińskich, uczczono pamięć Polaków, którzy polegli w walce z niemieckim najeźdźcą. Mimo rzęsistego deszczu, który siąpił niemal przez cały dzień, w niedzielnej uroczystości wzięło udział bardzo wiele osób. Apel Pamięci rozpoczął się mszą polową, po której głos zabrali: prezydent Polski Andrzej Duda, wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Jerzy Mindziukiewicz oraz prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. Po przemowach prominentów symboliczną salwą honorową upamiętniono wszystkie osoby, które poległy w walkach o wolność Ojczyzny oraz tych, którzy już po zakończeniu działań wojennych krzewili pamięć o Bohaterach. Ostatnią część uroczystości stanowiło złożenie wieńców przez delegacje środowisk politycznych i cywilnych. Obecni byli tutaj naturalnie przedstawiciele Legii Warszawa. W imieniu klubu kwiaty złożyli: trener „Wojskowych” Kosta Runjaić oraz piłkarze Igor Strzałek i Patryk Sokołowski. Reprezentanci kibiców przygotowali z kolei wieniec w kształcie herbu naszego klubu. Delegaci wpisali się również do specjalnej księgi pamiątkowej.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.