19-21.08: Weekendowy rozkład jazdy

W piątek wieczorem bardzo ciekawy mecz na Ł3 - na meczu z Górnikiem liczymy na jeszcze wyższą frekwencję niż na spotkaniu z Piastem, a na pewno w sektorze gości pojawi się liczniejsza delegacja przyjezdnych. W sobotę zachęcamy do wspierania Arka Wrzoska, który na Torwarze zadebiutuje w KSW. W niedzielę mecze sparingowe rozegrają nasi koszykarze i futsaliści. Rozkład jazdy: 19.08 g. 20:00 MVV Maastricht - FC Den Haag 19.08 g. 20:30 Legia Warszawa - Górnik Zabrze 20.08 g. 16:00 UWKS Legia Warszawa - Ząbkovia II Ząbki [A klasa][ul. Marymoncka 42] 20.08 g. 17:00 Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 20.08 g. 17:00 Sokół Ostróda - Legia II Warszawa 21.08 g. 11:00 Stal Rzeszów - Legia Warszawa [amp futbol, sparing, Lublin] 21.08 g. 15:00 Zagłębie Lubin - Radomiak Radom 21.08 g. 15:00 Zagłębie Sosnowiec - Chrobry Głogów 21.08 g. 15:00 Legia Warszawa - Start Lublin [kosz, sparing] 21.08 Wenecja Pułtusk - Legia Warszawa [futsal, sparing] Młodzież: 20.08 g. 11:00 Legia U19 - Zagłębie Lubin U19 [CLJ U19][LTC 8] 20.08 g. 13:00 Legia U16 - Escola Varsovia 07 [LTC 7] 20.08 g. 13:00 Resovia Rzeszów 06 - Legia U17 [CLJ U17][LTC 7] 20.08 g. 15:30 Legia U15 - ŁKS Łódź 08 [LTC 7] 20.08 g. 18:00 Mazur Radzymin 09 - Legia U14 [Radzymin, ul. Wołomińska 3] 21.08 g. 15:00 Legia LSS U15 - Stoczniowiec Płock 08 [ul. Łazienkowska 3] Turniej "Deyna Cup Junior"(roczniki: 2012, 2013 i mł.) Starogard Gdański, 19-21 sierpnia 2022 r. Legia U10 zagra na tradycyjnym turnieju "Deyna Cup Junior" w rodzinnym mieście piłkarza, Starogardzie Gdańskim. Rywalizacja w silnej stawce międzynarodowej odbywać się będzie od piątku, w 2 kategoriach: dla roczników 2012 i 2013. Legioniści wystąpią w tej młodszej kategorii. Przeciwnicy Legii w roczniku 2013 (i godziny ich meczów z Legią): (Piątek) Daugavpils Futbola Skola (9:20), Portus Batumi (10:20), Błękitni Wejherowo (11:40), Lech Poznań (13:20), Jagiellonia Białystok (14:40) (Sobota): Ateitis Wilno (9:20), Śląsk Wrocław (10:20), Pogoń Szczecin (11:00), (Niedziela): Beniaminek 03 Starogard Gdański (9:00), Gedania Gdańsk (10:00), Karpaty Lwów (11:40) Zakończenie rywalizacji - w niedzielę o 13:00

