Liga Mistrzów

Hapoel Holon 101-79 Legia Warszawa. Koniec marzeń o awansie

Wtorek, 6 grudnia 2022 r. 21:45 Woytek, źródło: Legionisci.com

W piątym grupowym meczu koszykarskiej Ligi Mistrzów Legia Warszawa sromotnie przegrała w Izraelu z Hapoelem Holon 79-101. Jednocześnie w drugim meczu naszej grupy Galatasaray niespodziewanie przegrała u siebie z belgijskim Oostende, co oznacza, że "Zieloni Kanonierzy" nie mają już szans na zajęcie miejsca premiowanego dalszym udziałem w europejskich pucharach w tym sezonie.









- Niestety było to bardzo zły mecz w naszym wykonaniu, który kosztował nas zaprzepaszczenie szansy awansu z grupy. To dotkliwa porażka z mistrzem Izraela. Natomiast chcemy grać do końca, przed nami jeszcze jeden mecz. Przepraszamy kibiców za to, co dziś się wydarzyło i liczymy na ich wsparcie w meczu z Galatasaray, bo będziemy walczyć o każde zwycięstwo i punkty rankingowe - powiedział po meczu trener Wojciech Kamiński.



Na pożegnanie z pucharami Legia zagra przed własną publicznością z Galatasaray Stambuł. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 20 grudnia w hali Torwar. Serdecznie zapraszamy, zapowiada się konkretna kibicowska atmosfera!



BCL: Hapoel Holon 101-79 Legia Warszawa

Kwarty: 25-13, 31-18, 24-20, 21-28



Hapoel Holon [punkty, (celne za trzy)]

4. C. Johnson 25 (3)

32. E. Green 23 (4)

8. F. Bourdillon 11 (3)

24. M. Jones 9 (1)

1. J. Raagland 5 (1)

---

20. H. Dalton 12 (2)

44. N. Misgav 7 (1)

10. G. Abrass 3

2. S. Dawson 2

12. S. Amir 2

14. H. Dadon 2



Legia Warszawa [punkty, (celne za trzy)]

3. R. McCallum 16 (3)

41. G. Groselle 12

4. D. Marble 8 (2)

6. T. Leslie 6

14. G. Kulka 0

---

30. W. Garrett 19 (3)

55. Ł. Koszarek 12 (2)

31. J. Berzins 5

91. D. Wyka 1

11. G. Kamiński 0



Sędziowie: Manuel Mazzoni (Włochy), Martins Kozlovskis (Łotwa), Alexandre Deman (Francja)



TABELA GRUPY C

1. Hapoel Holon 9

1. Galatasaray 8

3. FC Oostende 7

4. Legia Warszawa 6