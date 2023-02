W środę zaległy mecz futsalistów z BSF-em Bochnia

W najbliższą środę o godzinie 20:00 futsaliści Legii rozegrają zaległe ligowe spotkanie z BSF-em Bochnia. Przeciwnik legionistów po pierwszej rundzie rozgrywek zajmował siódme miejsce w tabeli ekstraklasy z sześcioma zwycięstwami, dwoma remisami i sześcioma porażkami na koncie. W rundzie rewanżowej BSF zanotował jedną wygraną (z Jagiellonią 5-3) i dwie porażki (1-3 z Red Dragons Pniewy i 1-2 z Constractem Lubawa), co sprawiło, że spadł na miejsce dziewiąte. Legia zajmuje ostatnie, 15. miejsce w tabeli, a na własnym parkiecie w obecnych rozgrywkach zdobyła tylko cztery punkty, w tym trzy w ostatnim spotkaniu z Widzewem. Najlepszym strzelcem drużyny z Bochni, a jednocześnie drugim strzelcem ekstraklasy, jest Minor Cabalceta - 28-latek z Kostaryki zdobył 17 bramek. Cabalceta trafił do Bochni półtora roku temu i wywalczył z zespołem awans do najwyższej klasy rozgrywkowej - na zapleczu ekstraklasy BSF ABJ Bochnia zaliczył komplet wygranych, a Kostarykanin z 34-ma bramkami na koncie został królem strzelców I ligi. Występujący z numerem siódmym zawodnik gra w futsal od 10 lat, a na swoim koncie ma m.in. występ na futsalowych mistrzostwach świata, które w 2021 roku rozgrywane były na Litwie. W pierwszym meczu obu drużyn BSF zwyciężył na własnym parkiecie 6-4. Legioniści wówczas po dwóch skutecznie egzekwowanych przedłużonych karnych przez Milewskiego "doszli" rywali na 4-5, ale 2,5 minuty przed końcem decydującą bramkę zdobył Wędzony. Chociaż Legia nie będzie faworytem niedzielnego spotkania, liczymy, że wspierana przez warszawską publiczność zdoła urwać punkty wyżej notowanemu beniaminkowi. Grając z takim zaangażowaniem jak w meczu z Widzewem, jest to jak najbardziej możliwe. Kilka dni temu legioniści przegrali wysoko z Piastem Gliwice 1-9 - na ten moment gliwiczanie są zdecydowanie poza zasięgiem naszej drużyny. Początek środowego spotkania o godzinie 20:00. MINI KARNETY Klub przygotował opcję zakupu pakietu dwumeczowego w niższej cenie. Przy zakupie takiego mini karnetu oszczędza się w kontrze do zakupu pojedynczego biletu na dwa najbliższe mecze aż 14 zł. Mini-karnet: 20 zł Legia Warszawa - BSF ABJ Bochnia Termin meczu: środa, 8 lutego 2023 roku, g. 20:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) Legia Warszawa - AZS UŚ Katowice Termin meczu: niedziela, 12 lutego 2023 roku, g. 14:00 Adres hali: ul. Gładka 18 (OSiR Włochy) Ceny biletów: 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne) Bilety nabywać można TUTAJ w cenie 12 zł (ulgowe) i 17 zł (normalne).

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl Jeszcze jedno z tym co prezentuje obecnie drużyna Legii Futsal to wejście dla kibiców powinno być darmowe bo w dupie macie kibiców .

Z taką grą to nie długo na trybunach będzie prezes i rodziny zawodników co najwyżej siedział .

Taką postawą i wynikami nie zachęcacie żeby was oglądać i wspierać .

Robin(L) - 2 godziny temu, *.t-mobile.pl W ciemno obstawiam

Lanie w środę

Lanie w niedzielę

Bo ja może być inaczej z taką formą jaką prezentuje ta zgraja kopaczy .I słodkie zapowiedzi walczmy do końca itd nie robią już wrażenia raczej na nikim

Wczoraj wam pokazali że lanie to od pierwszoligowca dostajecie .

Swoją drogą podobała się wycieczka na halę 1 Ligi ??

To was czeka w przyszłym sezonie a jak widzieliśmy wczoraj i tam łatwo nie będziecie mieli !!!!!!



