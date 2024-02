Wyniki legionistek na OOM w łyżwiarstwie szybkim

W Tomaszowie Mazowieckim odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w łyżwiarstwie szybkim, będąca jednocześnie najważniejszą imprezą sportową dla juniorów w Polsce. Bardzo dobrze zaprezentowała się wśród juniorek młodszych legionistka, Victoria Szewczyk , która w poszczególnych konkurencjach zajmowała miejsca od czwartego do szóstego, bijąc swoje rekordy życiowe. W zawodach startowała również Urszula Dymkowska . Wyniki legionistów: 500m, juniorki młodsze: 6. Victoria Szewczyk 42,20s, 18. Urszula Dymkowska 46,06s 1000m, juniorki młodsze: 6. Victoria Szewczyk 1:25.70 min., 19. Urszula Dymkowska 1:34.79 min. 1500m, juniorki młodsze: 6. Victoria Szewczyk 2:13.24 min., 19. Urszula Dymkowska 2:28.96 min. 3000m, juniorki młodsze: 5. Victoria Szewczyk 4:43.65 min., 17. Urszula Dymkowska 5:24.46 min. bieg masowy juniorek młodszych: 4. Victoria Szewczyk 6:33.91 min., 11. Urszula Dymkowska 7:00.34 min. Wielobój: 6. Victoria Szewczyk 176.738, 16. Urszula Dymkowska 197.184

Horhe - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Mam nadzieję, że jak zadaszą Stegny, sekcja stanie się wylęgarnią talentów i medalistów. odpowiedz

