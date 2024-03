Legia Rugby Sekcja Kobiet prosi o wsparcie

Sobota, 9 marca 2024 r. 14:36 Redakcja

Legia Rugby Sekcja Kobiet to zespół pasjonatek rugby, które trenują i rywalizują na najwyższym poziomie krajowym i międzynarodowym. Sekcja istnieje na rugbowej mapie Polski od 10 lat, a od tego czasu osiągnęła wiele sukcesów, takich jak czterokrotne wicemistrzostwo Polski w latach 2016/2017, 2020/21, 2021/22, 2022/23 czy sześć złotych medali w turniejach międzynarodowych: w Wiedniu (2014), Sopocie (2019, 2020, 2021, 2023), Kownie (2018) i Warszawie (2023).









Sekcja składa się z zawodniczek w różnym wieku. W drużynie występuje kilka reprezentantek Polski, które mają na swoim koncie udział w mistrzostwach Europy i świata. Sekcja dba o rozwój i promocję rugby wśród kobiet, organizując szkolenia, warsztaty i turnieje dla dziewczyn z całej Polski.



Sekcja ma ambitne plany na przyszłość, ale potrzebuje pomocy finansowej, aby je zrealizować. Dlatego zwraca się do wszystkich sympatyków rugby i sportu z prośbą o przekazanie 1,5% podatku na jej rzecz. To niewielki gest, który może mieć duże znaczenie dla rozwoju sekcji i promocji rugby w Polsce.



Aby wesprzeć Legię Rugby Sekcja Kobiet, wystarczy w rozliczeniu rocznych deklaracji podatkowych wskazać KRS: 0000270261 oraz w Celu Szczegółowym 1,5%: LEGIA RUGBY 4016. Każda złotówka przekazana na ten cel będzie przeznaczona na pokrycie kosztów treningów, sprzętu, wyjazdów, opieki medycznej i innych potrzeb sekcji.



Dzięki wsparciu podatników, Legia Rugby Sekcja Kobiet będzie mogła kontynuować swoją pasję i dalsze sukcesy. Sekcja zaprasza również do śledzenia jej aktualności i osiągnięć na stronie internetowej www.kobiety.legiarugby.com oraz na profilach społecznościowych na Facebooku i Instagramie.



Z góry dziękujemy za wsparcie i zapraszamy do kibicowania Legii Rugby Sekcja Kobiet!