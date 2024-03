Kapustka pod znakiem zapytania

- Bartosz Kapustka obecnie poddawany jest zabiegom, gorzej zareagował na zastrzyki, które zostały mu podane niż się spodziewaliśmy. Jutro i pojutrze nie będzie trenował. Mam nadzieję, że w niedzielę będzie mógł zająć miejsce w autobusie i pojechać do Zabrza - powiedział Kosta Runjaić .

Problemy zdrowotne nie omijają Bartosza Kapustki . Zawodnik już przed przerwą reprezentacyjną narzekał na ból w stawie skokowym, ale po zejściu z obciążeń treningowych i dzięki pracy sztabu medycznego mógł wystąpić w spotkaniu z Piastem Gliwice. Niestety półtora tygodnia później problem nie zniknął. Pomocnik nie rozpoczął we wtorek przygotowań do spotkania z Górnikiem Zabrze. W czwartek na konferencji prasowej trener stołecznej drużyny przyznał, że występ "Kapiego" w Poniedziałek Wielkanocny stoi pod znakiem zapytania.

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Kasia - 39 minut temu, *.chello.pl On zawsze był szklany. Od kontuzji do kontuzji. Ma plecy i stad te przedłużane umowy. odpowiedz

Ju(L)ius - 50 minut temu, *.t-mobile.pl Eeeehhhhhh...... odpowiedz

(L)evinho.Onet.Pl - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Kolejny zawodnik na którym nie da się budować składu na nowy sezon.Dramat ... odpowiedz

