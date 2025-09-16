REKLAMA
Legijne akcenty w muzyce: Legion16 - Legia Warszawa

Bodziach, źródło: Legionisci.com

Legion 16 prosto z Chicago nagrał kawałek poświęcony Legii Warszawa. Choć chłopaków dzielą od Łazienkowskiej tysiące kilometrów, wyznają miłość jedynym słusznym barwom. Na planie klipu możemy zobaczyć legionistów z Chicago, a także Andrzeja Fonfarę.



 


"Legia Warszawa dumni wciąż 
Z miasta pośród drapaczy chmur
Legion 16 wierny krąg
Na emigracji wiedzie prym" - nawijają w refrenie legioniści mieszkający na co dzień w Chicago.

Bit przygotował OG Beat$, za mastering odpowiadał Remi, zaś montaż klipu zrobił Jesioł Show.



Irek - 23 minuty temu

Serce rośnie widząc jak kontynujecie to co nieśmiało zapoczątkowaliśmy w 2016. Pozdro (L)

