Legijne akcenty w muzyce: Legion16 - Legia Warszawa
Legion 16 prosto z Chicago nagrał kawałek poświęcony Legii Warszawa. Choć chłopaków dzielą od Łazienkowskiej tysiące kilometrów, wyznają miłość jedynym słusznym barwom. Na planie klipu możemy zobaczyć legionistów z Chicago, a także Andrzeja Fonfarę.
"Legia Warszawa dumni wciąż
Z miasta pośród drapaczy chmur
Legion 16 wierny krąg
Na emigracji wiedzie prym" - nawijają w refrenie legioniści mieszkający na co dzień w Chicago.
Bit przygotował OG Beat$, za mastering odpowiadał Remi, zaś montaż klipu zrobił Jesioł Show.
tagi: Legia Warszawa muzyka Chicago Legion16