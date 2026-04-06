Pierwsza wyjazdowa wygrana od lipca

253 dni czekała Legia Warszawa na wyjazdową ligową wygraną w lidze. W Poniedziałek Wielkanocny legioniści pokonali Pogoń Szczecin 2-0 po dwóch trafieniach Milety Rajovicia, dzięki czemu przerwali fatalną serię.

Poprzednie ligowe wyjazdowe zwycięstwo stołeczny zespół odniósł pod koniec lipca ubiegłego roku, czyli ponad 8 miesięcy temu! Wówczas Legia w meczu 2. kolejki Ekstraklasy pokonała Koronę Kielce 2-0. Od tamtej pory na wyjazdach zanotowała 7 remisów i 5 porażek.





Co ciekawe, Pogoń przegrała w Szczecinie po raz ostatni 9 listopada 2025 z Jagiellonią Białystok.













Wyjazdowe mecze Legii w lidze w sezonie 2025/26:

27.07.2025 (Kielce) - Korona 0-2 Legia (2. kolejka)

17.08.2025 (Płock) - Wisła P. 1-0 Legia (5. kolejka)

31.08.2025 (Kraków) - Cracovia 2-1 Legia (7. kolejka)

20.09.2025 (Częstochowa) - Raków 1-1 Legia (9. kolejka)

05.10.2025 (Zabrze) - Górnik 3-1 Legia (11. kolejka)

19.10.2025 (Lubin) - Zagłębie 3-1 Legia (12. kolejka)

02.11.2025 (Łódź) - Widzew 1-1 Legia (14. kolejka)

01.12.2025 (Lublin) - Motor 1-1 Legia (17. kolejka)

06.12.2025 (Gliwice) - Piast 2-0 Legia (18. kolejka)

07.02.2026 (Gdynia) - Arka 2-2 Legia (20. kolejka)

13.02.2026 (Katowice) - GKS 1-1 Legia (21. kolejka)

01.03.2026 (Białystok) - Jagiellonia 2-2 Legia (23. kolejka)

13.03.2026 (Radom) - Radomiak 1-1 Legia (25. kolejka)

06.04.2026 (Szczecin) - Pogoń 0-2 Legia (27. kolejka)