Wyniki legionistów w memoriale Majewskiego

Oktawia Nowacka obecny sezon zakończyła udanym udziałem w międzynarodowym turnieju szermierczym w czeskiej Pradze - legionistka zajęła pierwsze miejsce, za które otrzymała okazały puchar. W Drzonkowie odbył się Memoriał Zbigniewa Majewskiego w pięcioboju, w którym startowali zawodnicy z dziewięciu krajów, w tym kilkoro reprezentantów naszego klubu. Wśród mężczyzn, Daniel Ławrynowicz po walce do końca o podium, sklasyfikowany został na miejscu czwartym. Daniel uzyskał drugi wynik w jeździectwie (300 punktów) oraz drugi w biegu ze strzelaniem (10:57,55). W rywalizacji szermierczej wygrał 32 pojedynki, zajmując szóste miejsce w tej konkurencji, a na pływalni z czasem 2:07,68 min. był 12. Wśród kobiet, najlepiej zaprezentowała się Michalina Wierzba, która zajęła miejsce siódme, a w kat. U-19 była druga. Pola Wolska w klasyfikacji generalnej była 22, zaś w kat. U-17 zajęła miejsce szóste. Pochodzący z Białorusi, Kiryl Baranouski, zajął miejsce 15 oraz trzecie w U-19.

