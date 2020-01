Nowi zarządzający sekcją legijnego badmintona

Piątek, 17 stycznia 2020 r. 12:32 Bodziach, źródło: Legionisci.com, Legia.com

Półtora roku temu Legia ogłosiła powstanie nowej sekcji - badmintona. Wówczas podpisano umowę z warszawską Akademią Badmintona, zarządzaną przez Jana i Wiktorię Rudzińskich. W pierwszym sezonie legioniści zajęli 9. miejsce w ekstraklasie badmintona i notowali przyzwoite dobre wyniki w turniejach krajowych i międzynarodowych. Sekcja nie zdołała jednak zebrać potrzebnych środków, by wystartować w Ekstralidze badmintona w sezonie 2019/20.



Dzisiaj natomiast klub z Łazienkowskiej ogłosił podpisanie umowy na prowadzenie sekcji badmintona z nowymi osobami. Prezesem sekcji został Cezary Gutkowski, który wraz z Anną Gutkowską od lipca 2018 roku zarządza Legia Badminton Schools. Szkolenie badmintona w Legii ma zostać rozszerzone także o zawodników w wyższych kategoriach wiekowych.



"Aktualnie zrzeszamy ponad 150 zawodników, co czyni nas największym projektem badmintonowym w Polsce. Naszymi głównymi celami, są powrót Legii Warszawa do Polskiej Ligi Badmintona oraz stworzenie centralnego ośrodka szkolenia dla dzieci i młodzieży. Dodatkowo chcemy zadbać o zapomniany i niedoceniany przez środowisko ruch seniorski, który ma również ogromny potencjał" - powiedział prezes Cezary Gutkowski, cytowany przez oficjalną stronę Legii.