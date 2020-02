Wyniki legionistów w Budapeszcie

Poniedziałek, 3 lutego 2020 r. 12:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Łukasz Gutkowski zajął 24. miejsce, a Daniel Ławrynowicz miejsce 32. w finale międzynarodowych zawodów w pięcioboju nowoczesnym, które odbyły się w Budapeszcie, zaliczanych do rankingu olimpijskiego. W kwalifikacjach do sobotniego finału, Ławrynowicz uplasował się na miejscu szóstym, Gutkowski był jedenasty. W finale legioniści zaczęli od dobrych wyników w pływaniu (Gutkowski 2:08.68, Ławrynowicz 2:10.88) i szermierce (Ławrynowicz 11. miejsce z 20 zwycięstwami, co dało mu 220 pkt. ; Gutkowski miejsce 13., 19 wygranych i 215 pkt.), ale mieli wyraźne problemy podczas jazdy konnej, przez co w biegu ze strzelaniem musieli nadrabiać straty. Łukasz Gutkowski uzyskał jeden z najlepszych wyników w strzelaniu, i zawody na Węgrzech zakończył na miejscu 24. Ławrynowicz był 32. Zwyciężył Niemiec, Marvin Faly Dogue.