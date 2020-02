Legioniści startują na Mistrzostwach Europy i Świata

W najbliższym czasie zawodnicy Legii wezmą udział w Mistrzostwach Europy i Świata w różnych dyscyplinach. W Rzymie startują Mistrzostwa Europy w zapasach w stylu klasycznym. W kategorii wagowej -130 kilogramów rywalizować będzie Rafał Krajewski. 23 lutego we Wrocławiu rozpoczną się Mistrzostwa Europy w strzelectwie sportowym, w których wezmą udział Julia Grzybowska oraz Tomasz Bartnik. Na krótkiej liście rezerwowych znajduje się także inny legionista, Maciej Wojtasiak. Zofia Klepacka wyleciała już do Australii, gdzie od 23 lutego startować będzie na Mistrzostwach Świata w klasie RS:X.

