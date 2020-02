Koszewska powalczy o kwalifikację na IO

Karolina Koszewska z Legia Fight Club w najbliższych tygodniach walczyć będzie o miejsce na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Doświadczona zawodniczka Legii znalazła się w wyselekcjonowanej przez kadrę szkoleniową Polskiego Związku Bokserskiego ósemce zawodniczek, które powalczą o kwalifikacje na IO. Koszewska w tym tygodniu zakończyła zgrupowanie kadry narodowej, które odbywało się w niemieckiej miejscowości Schwerin, a od 11 do 23 marca weźmie udział w pierwszym turnieju kwalifikacyjnym do tegorocznych IO, który odbędzie się w Londynie. Kwalifikacje olimpijskie wywalczy pięć zawodniczek w kategorii wagowej -69 kilogramów, w której rywalizuje Koszewska. Drugi, światowy turniej kwalifikacyjny, będzie miał miejsce na początku maja w Paryżu. Tam kwalifikacje wywalczą jedynie trzy lub cztery zawodniczki w tej kategorii wagowej. Karolina Koszewska w zeszłym roku wywalczyła złoty medal Igrzysk Europejskich.

Ziomek69 - 23 godziny temu, *.67.137 Powodzenia! odpowiedz

