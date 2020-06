W najbliższy piątek, 19 czerwca o godzinie 21:00 na bocznym boisku ze sztuczną nawierzchnią przy Łazienkowskiej, odbędzie się nabór do drużyn męskiej (seniorzy) i żeńskiej (seniorki, U-16 i U-19) legijnej sekcji rugby. "Nie musisz obawiać się braku umiejętności, wszystkiego Cię nauczymy. Przynieś ze sobą strój sportowy, dobry humor i zapał do pracy!" - informują legioniści. Zapraszamy!

