Wyniki legionistów w I rundzie PP

We Wrocławiu odbyła się pierwsza runda zawodów Pucharu Polski w strzelectwie sportowym, a w zawodach startowali zawodnicy Legii. Daniel Sadowski w konkurencji karabin 60 strzałów leżąc zajął pierwsze miejsce, zaś w konkurencji kpn3x40 był ósmy. Tomasz Bartnik z kolei zajął miejsce trzecie w konkurencji karabin pneumatyczny oraz w karabin 60 strzałów leżąc. Bliski miejsca na podium był w konkurencji karabinu 3x40 strzałów, gdzie ostatecznie sklasyfikowany został na czwartej pozycji. Miejsce siódme we wszystkich swoich konkurencjach zajął Robert Kraskowski. W konkurencjach pistoletowych najlepiej spośród legionistów poradziła sobie Katarzyna Klepacz, zajmując w finale pistoletu pneumatycznego miejsce szóste.

Komentarze (0)

+ dodaj komentarz

dodaj

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.