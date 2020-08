7-9.08: Weekendowy rozkład jazdy

W niedzielę przy Łazienkowskiej rozegrane zostanie spotkanie o Superpuchar Polski, w którym Legia podejmować będzie Cracovię. Mecz odbędzie się bez udziału kibiców gości, a jego początek zaplanowano na godzinę 20. W piątek i sobotę w Radomiu, nasi koszykarze wezmą udział w memoriale Karola Gutkowskiego - w piątek o 19:15 legioniści zagrają z HydroTruckiem, zaś w sobotę, w zależności od piątkowych wyników, ze Startem Lublin lub Astorią Bydgoszcz. Mecze odbywać się będą z ograniczeniem do 299 widzów. Sekcja żeglarska Legii walczyć będzie w mistrzostwach Polski w klasie 505, które odbędą się w Ustce. W zawodach wystartują dwie legijne załogi - Jakub Pawluk i Marcin Józefowski oraz Jan Domański i Roman Główka. Rozkład jazdy: 07.08 g. 19:15 HydroTruck Radom - Legia Warszawa [kosz, sparing, ul. Narutowicza 9] 08.08 g. 17:00 Almere City FC - FC Den Haag 08.08 g. 17:00/19:15 Legia Warszawa - Start Lublin/Astoria Bydgoszcz [kosz, sparing, ul. Narutowicza 9] 09.08 g. 13:00 MOKS Słoneczny Stok Białystok - Legia Warszawa [futsal, sparing] 09.08 g. 17:00 RKS Radomsko - Legia II Warszawa 09.08 g. 20:00 Legia Warszawa - Cracovia Młodzież: 06.08 g. 12:00 Legia U15 - National football Academy (Litwa) U15 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3] 08.08 g. 12:00 Legia U18 - MKS Polonia Warszawa U19 [LTC - boisko 5; Książenice, ul. Legionistów 3] 08.08 g. 12:00 Legia U17 - SEMP Ursynów U18 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3] 08.08 g. 14:00 Legia U15 - Lech Poznań U15 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3] 08.08 g. 16:00 Legia U16 - Lech Poznań U16 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3] 09.08 g. 14:00 Legia U14 - Lech Poznań U14 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3] 09.08 g. 16:00 Legia U13 - Lech Poznań U13 [LTC - boisko 7; Książenice, ul. Legionistów 3]

Komentarze (4)

+ dodaj komentarz

dodaj

eLeLeL - 3 godziny temu, *.play-internet.pl transmisja tv? odpowiedz

LW - 5 godzin temu, *.tpnet.pl LEGIA 2-0 Cracovia ! "L" !!! odpowiedz

LW - 5 godzin temu, *.tpnet.pl RKS Radomsko 0-2 LEGIA II.! "L" !!! odpowiedz

LW - 5 godzin temu, *.tpnet.pl Almere City FC 0-2 FC Den Haag. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.