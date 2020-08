Węglewski: Nie przystoi popełniać takich błędów

Marcin Węglewski (trener GKS-u Bełchatów): Nie liczyłem się z tym, że przegramy w takim rozmiarze. Możemy mówić o tym, że dopiero budujemy zespół, od poniedziałku robimy transfery, ale nie przystoi na tym poziomie popełniać tak prostych błędów. Legia w bardzo łatwy sposób strzeliła nam bramki - zwłaszcza te przed przerwą, które ustawiły mecz. Te trafienia dały pewność zespołowi ze stolicy. Wtedy to już była tylko kwestia czasu, kiedy będą padały kolejne bramki. - Na koniec powiem tylko, że prawdziwego mężczyznę poznaje się po tym jak kończy, a nie jak zaczyna. Mam nadzieję, że tak samo będzie w przypadku naszego zespołu. Oby każdy kolejny mecz dawał nam więcej odpowiedzi, możliwości i stabilności, która pozwoli nam wygrywać w spotkaniach o punkty.

abc - 1 minutę temu, *.cyfrowypolsat.pl nie ważne jak zaczyna, a jak kończy? No to skończyliście grę w pucharach odpowiedz

Znafca - 51 minut temu, *.t-mobile.pl Szczerze mówiąc, widać było różnicę poziomów oraz wytrenowania piłkarskiego. Legia lepsza bezdyskusyjnie i zasłużenie wygrała. Aczkolwiek meczu nie oglądałem. odpowiedz

