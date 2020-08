Wieteska: Szkoda straconej bramki

Sobota, 15 sierpnia 2020 r. 00:29 Woytek

- Cieszy wysokie zwycięstwo, ale szkoda straconej bramki. Zaczęło się od niefrasobliwego rozegrania piłki, a następnie ja popełniłem faul, choć uważam, że mogło go w sumie nie być. W drugiej połowie cały czas chcieliśmy strzelić więcej goli i udokumentować wyraźne zwycięstwo i to nam się udało - powiedział po meczu Mateusz Wieteska.



- Oficjalny mecz to coś innego niż wewnętrzna gierka. Dobrze, że zaczęliśmy adoptować się do gry co kilka dni - myślę, że jesteśmy na to gotowi.



- Nowi zawodnicy wnieśli odpowiednią jakość - liczymy na jeszcze więcej.