Sobota z rugby na Skrze

Środa, 23 września 2020 r. 12:29 Woytek

Już w sobotę, 26 września, od godziny 9:00 odbędzie się wielki festyn rugbowy, którego organizatorem jest drużyna Legii Warszawa. Dzień rozpocznie się od II turnieju w ramach mistrzostw Polski kobiet w odmianie olimpijskiej Rugby 7. Po zakończeniu turnieju po godzinie 16 na boisko wybiegną panowie w piętnastoosobowych składach. Legia podejmie KS Posnania w ramach I ligi.

Wszystko odbędzie się na boisku Skry przy ul. Wawelskiej 5 w Warszawie. Wstęp na zawody jest darmowy!



Mistrzostwa Polski Kobiet w rugby 7

W drugim turnieju sezonu wystąpi 11 najlepszych drużyn z całej Polski. Zawody rozpoczną się o godzinie 9:00. Pierwszą fazę rozgrywek turniejowych będą stanowiły mecze grupowe, zaś od 14:00 planowane jest rozpoczęcie meczów finałowych.



- Dzięki silnemu wsparciu ze strony Województwa Mazowieckiego, miasta stołecznego Warszawy, jak również prywatnych sponsorów i partnerów, którzy podobnie jak same zawodniczki, upodobały sobie ten jakże widowiskowy sport, możemy po raz kolejny już gościć najlepsze drużyny z całej Polski. Gwarantujemy dużo emocji i wrażeń sportowych. Sponsorem głównym turnieju, bez którego wsparcia finansowego nie udałoby się całe przedsięwzięcie, jest firma ROBYG – deweloper prężnie działający na warszawskim rynku mieszkaniowym, z którym to sekcja żeńska rugbistek rozpoczęła współpracę cztery lata temu - informują organizatorzy.







I liga: Legia Warszawa - KS Posnania



Po turnieju kobiet ok. 16:30 na boisko wybiegną męskie drużyny Legii Warszawa i KS Posnania, by rozegrać mecz I ligi rugby. Drużyna z Poznania jest jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. Drużyna warszawska nie zamierza jednak poddać się bez walki. Zapowiada się bardzo dobre widowisko!







Prócz samego turnieju i meczu przewidziano wiele atrakcji. Nie zapominamy o najmłodszych kibicach, przygotowaliśmy m.in.: pokazowe treningi rugby, wspólne zabawy, wspólne malowanie kolorowanek itp. Po turnieju i meczu tradycyjnie już zapraszamy wszystkich na tzw. „trzecią połowę”, gdzie będzie można osobiście pogratulować wszystkim zawodniczkom i zawodnikom zapału do walki, jak również poznać odpowiedzi na wszystkie nurtujące kibiców pytania dotyczące tego fascynującego acz dopiero rozwijającego się w Polsce sportu.



Przypominamy, że całe wydarzenie odbywać się będzie w ramach obostrzeń sanitarnych covid-19.