Legia Warszawa poinformowała, że zgodnie z obowiązującym protokołem „UEFA Return to Play”, we wtorek 22 września, dwa dni przed meczem III rundy eliminacji Ligii Europy, drużyna oraz sztab przeszły badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Wszyscy przebadani zawodnicy oraz członkowie sztabu uzyskali wynik negatywny.

monter1916 - 3 godziny temu, *.169.114 Nikt nie powiedział,że nie ma COVID-u tylko,że PR korony działa najlepiej na świecie odpowiedz

Kibolek - 4 godziny temu, *.telefonica.de Pandemia to SCIEMA odpowiedz

Mamut - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Kibolek: potwierdzam odpowiedz

MordaTyMoja - 3 godziny temu, *.orange.pl @Mamut:

Od dwóch tygodni choruje. Mało klatki piersiowej mi nie wyrwalu przez pierwsze 3 dni.

Każdy to powie że są 3 ...rwy w Krakowie - 3 godziny temu, *.t-mobile.pl @Mamut: obyście nie żałowali tych słów,jak Was covid połamie... odpowiedz

