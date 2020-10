Rezerwy

III liga: Ursus Warszawa 0-1 Legia II Warszawa

Sobota, 17 października 2020 r. 15:57 Woytek, źródło: Legionisci.com

W meczu 11. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała 1-0 z Ursusem Warszawa. Jedyna bramka padła w 59. minucie, gdy Damian Warchoł zagrał długą piłkę do niekrytego Kacpra Skibickiego. Ten wpadł w pole karne, spokojnie przytrzymał piłkę i posłał ją po ziemi w stronę dalszego słupka i pokonał bramkarza Ursusa.



Kolejne spotkanie podopieczni Tomasza Sokołowskiego zagrają w środę, 21 października o godzinie 13:00 w Grodzisku Mazowieckim. Będzie to zaległy mecz 10. kolejki z Legionovią Legionowo.



III liga: Ursus Warszawa 0-1 (0-0) Legia II Warszawa

0-1 - 59' Kacper Skibicki (as. Damian Warchoł)



żółte kartki: Górecki, Możdżonek (Ursus) - Warchoł, Niski, Kwietniewski, Cielemęcki (Legia II)



Legia II: 1. Kacper Tobiasz - 23. Nikodem Niski (80' 17. Radosław Cielemęcki), 5. Jehor Macenko, 15. Radosław Pruchnik, 19. Jakub Kwiatkowski - 18. Piotr Cichocki, 24. Kamil Kurowski, 8. Aleksander Waniek, 21. Mikołaj Kwietniewski, 7. Kacper Skibicki (72' 6. Dawid Barnowski) - 25. Damian Warchoł

Rezerwa: 12. Tomasz Zieliński [2005] – 3. Łukasz Rytelewski [2002], 14. Kacper Gościniarek [2002], 11. Bartłomiej Ciepiela [2001], 9. Szymon Włodarczyk [2003]

Trener: Tomasz Sokołowski



