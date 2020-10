Biblioteka legionisty: Mecz to pretekst

Wtorek, 27 października 2020 r. 13:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

"Mecz to pretekst" to książka, która swoją premierę miała w październiku tego roku, a jej autorzy przedstawiają miejsca, w których albo toczyła się wojna, albo też w tym rejonie miały miejsce różne konflikty. Licząca ok. 320 stron książka składa się z sześciu rozdziałów, z których każdy to osobna historia i można czytać w dowolnej kolejności.



Część z nich znamy choćby z podróży za Legią, o innych zapewne każdy z nas sporo słyszał, bądź czytał. Kraj Basków kojarzy się z ETA, Irlandia Północna z IRA, a o Naddniestrzu i tamtejszej samozwańczej republice dowiedzieliśmy się wiele, kiedy przed kilku laty Legia grała z Sheriffem Tiraspol, a sami przekraczaliśmy granicę z państwem, które formalnie wciąż jest częścią Mołdawii. W tym, ostatnim zresztą w publikacji, sporo miejsca poświęcono Sheriffowi. W poszczególnych rozdziałach autorzy publikacji - Anita Werner i Michał Kołodziejczyk, przedstawiają Izrael, Bośnię i Hercegowinę, Kraj Basków, Irlandię Północną, Kosowo oraz Mołdawię i Naddniestrze.



Sam tytuł "Mecz to pretekst" oraz podtytuł "Futbol, wojna, polityka" zdradza wiele nt. tego, co znajdziemy w środku. Mecze piłkarskie stanowią poniekąd tło do opisywanych konfliktów i problemów, które trapią mieszkańców danych terenów. Przy opisie Izraela nie mogło zabraknąć historii, którą znamy choćby z filmu "Forever Pure", traktującym o kibicach Beitaru Jerozolima, w barwach którego nie mogą występować muzułmanie. Autorzy książki opisują historię jednego z kibiców, który był jednym z tych najmocniej protestujących w imię przekonań La Familii, a następnie po nałożeniu na niego surowej kary, jego przekonania odwróciły się o 180 stopni. Po przemianie, dziś stara się edukować nt. tolerancji.



W przypadku Kosowa najwięcej pod kątem meczów piłkarskich piszą autorzy o spotkaniu reprezentacji Kosowa z Anglią i fantastycznym przyjęciu przez publiczność w Prisztinie, reprezentacji (i kibiców) "Synów Albionu". Werner i Kołodziejczyk oraz ich rozmówcy wyjaśniają dlaczego w Kosowie tak bardzo szanuje się Anglików (oraz Amerykanów). Przedstawiono również ich konflikty z Serbami i walkę o niepodległość, której wciąż część krajów nie uznaje. Z kolei kibice reprezentacji Kosowa przedstawieni są jako niezwykle przyjaźni ludzie. Jak widać obraz ten drastycznie może się różnić od tego, który koszykarska Legia wywiozła z zeszłorocznej wizyty w Prisztinie przy okazji meczu kwalifikacyjnego do Basketball Champions League. "Są oczywiście chuligani, na przykład z Prisztiny, którzy, kiedy Kosowo grało z Anglią, poszli do baru oglądać mecz Albanii z Francją. Myślę, że to się długo nie zmieni, bo dla nich liczą się inne emocje" - czytamy w odpowiednim rozdziale.



W każdym z rozdziałów mecze piłkarskie stanowią jednak jedynie tło do przedstawianego problemu danego regionu. Tak jest również w przypadku Bośni, Kraju Basków, czy Irlandii Północnej. "(...) W listopadzie 2018 roku w Dublinie odbył się towarzyski mecz Irlandii z Irlandią Północną. Odegrano oba hymny, nie było spodziewanego koncertu gwizdów, nie padła żadna bramka. Dwa tygodnie wcześniej obie federacje wystosowały wspólną kandydaturę do zorganizowania młodzieżowych mistrzostw Europy w 2023 roku. Mur dzielący oba piłkarskie kraje rozbierany jest cegła po cegle. Nie ma przyjaźni, ale nikt nie mówi już o wojnie" - czytamy w rozdziale dotyczącym konfliktu (głównie wyznaniowego), który od lat ma miejsce w Belfaście.



Tytuł: Mecz to pretekst

Autorzy: Anita Werner i Michał Kołodziejczyk

Wydawnictwo: SQN

Liczba stron: 330

Data wydania: 2020

Cena okładkowa: 39,99 zł



