Trójbój

Pięć medali na MP U-12 i U-15

Poniedziałek, 7 grudnia 2020 r. 10:27 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W Spale obyły się młodzieżowe Mistrzostwa Polski w trójboju i dwuboju. Pięcioboistka Legii, Katarzyna Dębska została mistrzynią Polski U-15 w trójboju oraz wicemistrzynią w dwuboju. Dębska uzyskała czwarty wynik w pływaniu, piąty w strzelaniu oraz najlepszy w biegu, a łącznie zdobyła 856 pkt., o 20 więcej od drugiej w klasyfikacji zawodniczki z Drzonkowa. Piąta w trójboju była inna legionistka, Aleksandra Kazubska (781 pkt.), a Hanna Matusik była siódma (768 pkt.). Złoty medal w trójboju wywalczył Igor Radomyski. Igor zajął pierwsze miejsce w pływaniu (0:57,37 min.) i strzelaniu oraz siódme w biegu, co dało mu łączny wynik 799 pkt.



Dalsze miejsca zajęły Sandra Wasaznik (14), Antonina Geborek (18). Wśród chłopców Łukasz Nowik był szósty, a Krzysztof Majcher 25.



W mistrzostwach Polski do lat 12 dziewcząt, zawodniczki Legii wywalczył dwa medale. Hanna Jakubowska - złoty, Maja Bieniecka (rocznik 2009) - srebrny. Pozostałe legionistki zajęły następujące lokaty: 48. Alicja Dobrzyńska, 65. Anna Kazubska, 75. Kamila Jakubowska, 96. Jadwiga Mirosz.



W mistrzostwach Polski do lat 12, Antoni Ruzik zajął 15. miejsce, Dawid Ogrodniczuk 42., Jakub Kalwajtys 44., Jan Gryko 46., Kajetan Szpryngiel 52., Tymon Szczepanik 54., Dawid Czyż 55., Szymon Pawlak 56., Dominik Radomyski 59., Jakub Chybalski 71., Leon Jankowski 72., Szymon Kowiecznikow 83., Tymon Jankowski 87., Tymon Szpryngiel 89., Sebastian Pawlak 100., Bartosz Mierzejewski 102., Kajetan Siemicki 105., Jakub Rosa 107., Maciej Dobryjanowicz 110., Jakub Lipka 115., Eryk Rzępała 117., Igor Tabędzki 119., Miłosz Włodarczyk 120.