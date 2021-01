Koszykówka

23 stycznia nabór dla rocznika 2006

Czwartek, 14 stycznia 2021 r. 07:39 źródło: Legionisci.com

Akademia Koszykówki Legii Warszawa organizuje nabór dla chłopców z rocznika 2006. W sobotę, 23 stycznia 2021 r., o godzinie 16:00 w hali OSiR Bemowo przy ul. Obrońców Tobruku 40 odbędzie się trening naborowy do naszych drużyn młodzieżowych oraz I klasy liceum o profilu "koszykówka" w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego przy ul. Lindego 20 w Warszawie na sezon 2021/22. Przyjdź i pokaż nam swoje umiejętności!



Na trening naborowy zapraszamy chłopców urodzonych w roku 2006. Nasi trenerzy – Krzysztof Szablowski i Tomasz Wakulski będą się bacznie przyglądać każdemu kandydatów do gry w naszych młodzieżowych zespołach oraz nauki w LIX Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego im. Janusza Kusocińskiego. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie pod nr. telefonu: 508 327 399. Kandydaci do gry, którzy zdecydują się na obecność na treningu naborowym zobowiązani są do posiadania aktualnych badań lekarskich oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w naszych zajęciach.



Pobierz: ZGODA RODZICA / OPIEKUNA NA UDZIAŁ UCZESTNIKA W TRENINGU SPORTOWYM



Wymagania: posiadania aktualnych badań lekarskich oraz zgody rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w naszych zajęciach