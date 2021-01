Wszołek na celowniku tureckiego klubu

+ dodaj komentarz

Tak się zastanawiam co za dzieci tutaj komentują.... bo na pewno nie osoby rozwinięte umysłowo w pełni. Kupcie lub załóżcie sobie klub pilkarski i zobaczycie. Dla was 1 czy 3 mln euro to co to jest.... kupujcie sobie tak domy, samochody. Legia to jest normalna firma. Ma okresy lepsze i gorsze. Nikt nie brał pod uwagę ze jeszcze dojdą zamkniete stadiony i żyjemy w realiach takie jakie są. Zawsze kazdy z Was moze tez zostac sponsorem Legii wyłożyć kilka milionów na 2-3 zawodników... kto Wam broni? A od człowieka który stara się to poskładać raz lepiej a raz gorzej to się odczepcie bo jak sie naprawde zdenerwuje to szybko moga wrócić czasy iti..... jakos w polskiej piłce brak chetnych do inwestowania w kluby by znalazl sie ktos lepszy.

