Legia w Dubaju

Cholewiak: Skupiamy się na najbliższych sparingach

Sobota, 16 stycznia 2021 r. 08:44 Hagi, źródło: Legionisci.com

- Moja uniwersalność? Przygotowuję się i biorę każdą ewentualność pod uwagę. Fajnie, że wcześniej miałem okazję trenować na różnych pozycjach. To mi ułatwia treningi, a to gdzie będę występował to już wizja i decyzja trenera. Dostosuję się do niej - mówi Mateusz Cholewiak, który podczas tego obozu ustawiany był w wielu miejscach na boisku.



- Zmęczenie jest odczuwalne, czuć to w nogach, ale o to w tym wszystkim chodzi. Mamy jak najlepiej przepracować ten okres i to jest normalne - dodaje zawodnik.



- Z tyłu głowy jest mecz z Podbeskidziem, bo liga startuje sporo wcześniej. Na razie skupiamy się na dwóch najbliższych sparingach, chcemy się w nich fajnie pokazać, zagrać dobrą piłkę i wygrać. Od początku chcemy budować mentalność zwycięzców, ale idziemy swoim cyklem. To, że będziemy grali mecze sparingowe nie zwalnia nas z normalnych treningów - mówi Cholewiak.