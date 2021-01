Legijne wieńce w rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Delegacja kibiców Legii Warszawa złożyła wieńce i znicze pod miejscami pamięci, z okazji 158. rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. 158 lat temu, 22 stycznia, rozpoczął się największy w XIX wieku polski zryw narodowy przeciw rosyjskiemu zaborcy, powszechnie znany jako Powstanie Styczniowe. Mimo początkowych sukcesów, Powstanie zakończyło się klęską o katastrofalnych konsekwencjach, niemniej stanowiło ono niewyczerpaną wprost inspirację dla następnych pokoleń Polaków dążących do odzyskania niepodległości. Upamiętniając te tragiczne w historii Polski wydarzenia, delegacja kibiców Legii Warszawa złożyła wieniec w kwaterze Powstańców 1863 roku na Powązkach Wojskowych oraz zapaliła znicze w Parku Traugutta i pod Cytadelą. fot. Michał Wyszyński

Komentarze (3)

+ dodaj komentarz

dodaj

Witam - 6 godzin temu, *.inetia.pl czy ja dobrze widze flage sąsiada za wschodu? odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Witam: Nie. Ja się nie znam ale - mniej więcej- to chyba trójdzielny herb powstania -> chodziło o to żeby powstali Polacy którzy zamieszkiwali tereny dawnej Polski (orzeł - widomo), Litwy (jeździec) i BIałorusi aż po Wołyń (tu część wyznania wschodniego stąd herb Archanioła) i taki był faktycznie najdalszy zakres Powstania.

Po Powstaniu represje i zsyłki na Sybir praktycznie wycięły większość ludności polskiej na terytorium Litwy. odpowiedz

Pacz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl @Witam: Nie, to flaga Powstania Styczniowego z symbolami Polski, Litwy i Rusi. odpowiedz

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.