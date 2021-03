Oceny legionistów za mecz z Piastem

Niskie i bardzo niskie noty przyznaliście piłkarzom Legii za środowy mecz z Piastem Gliwice. Dostatecznie oceniliście występ Rafaela Lopesa, który uzyskał notę 3,1 w skali 1-6. Najniższa ocena trafiła do Artema Szabanowa - 1,6. W sumie oceniało 806 osób. Średnia ocena drużyny za to spotkanie to 2,5. Rafael Lopes 3,1 Luquinhas 3,0 Mladenović 3,0 Kapustka 3,0 Juranović 3,0 Andre Martins 2,7 Miszta 2,6 Wszołek 2,5 Jędrzejczyk 2,5 Slisz 2,4 Kostorz 2,2 Gwilia 2,2 Rusyn 2,2 Wieteska 2,2 Muci 2,1 Szabanow 1,6

Darek - 10 minut temu, *.t-ipconnect.de Za czasów prezesa Leśnodorskiego mieliśmy co roku finał na narodowym i puchar Polski w gablocie.

Dziś drużyna jest w stanie dojść do ćwierćfinału tych rozgrywek a wy im dajecie za ten popis żenady 2,5. Weźcie się jebn.cie w te swoje puste łby zanim znowu będziecie przyznawać oceny po przegramy meczu.Po którym pseudo kopacze uśmiechnięci od ucha do ucha udają się do szatni. odpowiedz

Ju(L)ius - 33 minuty temu, *.vectranet.pl Wy se k..wa jakieś jaja chyba robicie!!!! 3.1?? 3.0??? W ogole oglądaliście ten mecz??

Nie wiem czy ktoś 2 powinien dostać za ten mecz.... odpowiedz

WIELKA LEGIA - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Gra w tym meczu wszystkich ,,piłkarzy" LEGII to jakieś jaja a do świąt jeszcze trochę czasu odpowiedz

Dam - 3 godziny temu, *.tpnet.pl Ha ha Szabanow gwiazda Legii,komik ale Legii niszczy opinie,to cwaniak odpowiedz

PLBBOY - 3 godziny temu, *.inetia.pl Jedrzejczyk&Wieteska za wysoko. odpowiedz

Mateusz z Gór - 5 godzin temu, *.orange.pl Skoro Lopes otrzymuje najwyższą ocenę to od razu wiadomo, że zespół musiał zagrać tragicznie. odpowiedz

oLaf - 2 godziny temu, *.vectranet.pl @Mateusz z Gór: he, he, dobre ; ) Niestety to prawda, bo ''szybki Lopes" zagrał jak zwykle ... słabo, bezbarwnie... odpowiedz

OSA(L) - 5 godzin temu, *.t-mobile.pl Szabanow 1 za grę i 5 za postawę, że jednak przejął sie tym, co zrobił. Natomiast w szczególności Wszołek i reszta bandy c#uja 1 za postawę i 2 lub 3 za grę odpowiedz

