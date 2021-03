Z Pekhartem do Wrocławia

Piątek, 5 marca 2021 r. 14:17 Woytek, źródło: Legionisci.com

Po dniu regeneracji piłkarze Legii rozpoczęli krótkie przygotowania do ligowego starcia ze Śląskiem Wrocław. W piątkowe przedpołudnie na boisku w centrum treningowym stawiło się 27 zawodników.







Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka



W zajęciach na pełnych obrotach uczestniczył Tomas Pekhart i jeżeli nie wydarzy się nic nieprzewidzianego, to naszym zdaniem można się spodziewać, że Czech wybiegnie w niedzielę na murawę od pierwszej minuty. W treningu nie uczestniczyli natomiast Igor Lewczuk, Wojciech Muzyk, Ariel Mosór i Joel Valencia. Nadal indywidualnie ćwiczy Marko Vesović.



Trening w całości poświęcony był kwestiom taktycznym związanym z nadchodzącym meczem. Zawodnicy, którzy mają większe szanse na występ we Wrocławiu, pod okiem Czesława Michniewicza doskonalili wyprowadzanie piłki ze strefy obronnej. Napastnicy natomiast na drugiej części boiska pracowali z Przemysławem Małeckim.



Ostatnim punktem były gierki na skróconym boisku. Składy wyglądały następująco:

Zieloni: Boruc (Miszta) - Kostorz, Skibicki, Rusyn, Yaxshiboyev, Włodarczyk, Hołownia

Fioletowi: Cierzniak - Wszołek, Pekhart, Rafael Lopes, Muci, Kisiel, Cholewiak

Wolnym elektronem był Walerian Gwilia.



W sobotę "Wojskowi" będą trenować w samo południe, a następnie udadzą się na Dolny Śląsk. Mecz Śląsk - Legia odbędzie się w niedzielę o godzinie 17:30.



Fotoreportaż z treningu - 28 zdjęć Woytka