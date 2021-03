Wyniki legionistów w PP U-16 i U-14

W Drzonkowie odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Polski w pięcioboju nowoczesnym, w kategoriach do lat 14 i 16. W rywalizacji U-14 zwyciężyła zawodniczka Legii, Hanna Jakubowska, która zwyciężyła w pływaniu (1:04.16 min.) oraz laser-runie (3:25.35), druga zaś była Maja Bieniecka. Czwarty w rywalizacji U-16 był Igor Radomyski. Wyniki legionistów w PP: U-14: 1. Hanna Jakubowska, 2. Maja Bieniecka, 6. Aleksandra Kazubska, 23. Alicja Dobrzyńska U-14: 15. Dawid Ogrodniczuk, 20. Antoni Ruzik, 26. Tomasz Wasiuk, 29. Dominik Radomyski, 30. Kajetan Szpryngiel, 41. Szymon Pawlak, 43. Dawid Kowiecznikow, 46. Dawid Czyż, 47. Jan Gryko, 51. Leon Jankowski U-16: 4. Igor Radomyski, 12. Krzysztof Majcher, 20. Stefan Bieniecki U-16: 6. Hanna Matusik, 8. Olga Cisek

