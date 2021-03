Rugby kobiet

Legionistki rozpoczynaja rundę wiosenną w Rudzie Śląskiej

Piątek, 26 marca 2021 r. 08:19 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Rugbistki Legii Warszawa w sobotę, 27 marca rozegrają pierwsze w tym roku mecze zaliczane do klasyfikacji sezonu 2020/21. Legionistki czeka rywalizacja w Rudzie Śląskiej (Burloch Arena przy ul. Bytomskiej 13), w ramach III turnieju Mistrzostw Polski Kobiet w rugby 7, gdzie organizatorem zawodów będą miejscowe Diablice. Start rywalizacji w sobotę o 10:00.

Po dwóch turniejach MP w obecnym sezonie, zawodniczki Legii plasują się na miejscu drugim, z identycznym dorobkiem co Black Roses Posnania Poznań i z trzema punktami straty do Biało-Zielonych Ladies Gdańsk.



W obecnym sezonie zaplanowanych jest łącznie siedem turniejów MP kobiet. Oto ich terminy, po ostatnich zmianach w kalendarzu rozgrywek:

27 marca - KS Rugby Ruda Śląska

10/11 kwietnia - AZS AWF Warszawa

8/9 maja - Juvenia Kraków

29/30 maja - KS Rugby Gietrzwałd

19 czerwca - Biało-Zielone Ladies Gdańsk



Klasyfikacja generalna po dwóch turniejach MP:

1. Biało-Zielone Ladies Gdańsk 20 (9+11)

2. Legia Warszawa 17 (7+10)

2. Black Roses Posnania Poznań 17 (8+9)

4. Diablice Ruda Śląska 13 (6+7)

4. Juvenia Kraków 13 (5+8)

6. AZS AWF Warszawa 8 (2+6)

6. Legia II Warszawa 8 (3+5)

6. Atomówki Łódź 8 (4+4)

9. Biało-Zielone II Gdańsk (3+0)

10. Budowlani Łódź 2 (0+2)

11. Amazonki Lublin 1 (0+1)

11. KS Rugby Gietrzwałd 1 (1+0)