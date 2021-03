Rugby kobiet

Lachowska: Naszym celem jest drugie miejsce w MP

Czwartek, 25 marca 2021 r. 08:37 Bodziach, źródło: Legionisci.com / Onet

Aleksandra Lachowska to jedna z wyróżniających się zawodniczek sekcji rugby Legii Warszawa, która brała udział w ostatnich zgrupowaniach reprezentacji Polski. W ostatnich tygodniach legionistka wraz z kadrą narodową brała udział w dwóch turniejach w Hiszpanii.



- Nasze wnioski są takie, że przede wszystkim musimy poprawić grę w obronie, skupić się na szybszym zamknięciu rywala i agresywniejszej szarży. Trzeba poprawić też komunikację na boisku, powinnyśmy więcej ze sobą rozmawiać. Reprezentacja USA przeważyła nas fizycznością. Dziewczyny były dobrze zbudowane, silniejsze, wyższe. Było nam je ciężej szarżować. Często dochodziłyśmy do jednej zawodniczki we trzy, co też nas osłabiało, bo wtedy w innym miejscu w obronie robiła się luka - mówi legionistka w rozmowie z Onetem.



W najbliższy weekend drużyna Legii uda się do Rudy Śląskiej na pierwszy wiosenny turniej, który został przełożony z jesieni. - Myślę, że będziemy nadrabiać mecze, które przepadły nam jesienią. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli i rozegramy pełny sezon. Na pewno naszym celem jest pewne drugie miejsce w MP. A w przyszłości chcemy postawić się Biało-Zielonym i coś zmienić w tej naszej lidze. Teraz na każdy mecz z ekipą z Gdańska będziemy wychodzić z nastawieniem walki o wygraną, ale takim celem jest zapewnienie sobie drugiego miejsca - mówi Lachowska.



