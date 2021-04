Legia Warszawa 17-24 Wataha Zielona Góra

W meczu 6. kolejki I ligi rugby, rozegranym na boisku AWF, Legia Warszawa przegrała z Watahą Zielona Góra 17-24. Do zakończenia fazy zasadniczej rozgrywek pozostały cztery kolejki. Najbliższe spotkanie legioniści mają zaplanowane na za tydzień, także w Warszawie - rywalem będzie Arka Rumia. Pierwsze punkty w tym spotkaniu wywalczyli goście, którzy zdobyli przyłożenie, ale nie zdołali wykonać podwyższenia. W odpowiedzi legioniści także zdobyli przyłożenie bez podwyższenia. Na przerwę zespoły schodziły więc przy stanie 5-5. Na początku drugiej połowy goście zdobyli kolejne 5 punktów z przyłożenia i jeszcze dwa z podwyższenia, a chwilę później powtórzyli swój wyczyn i tym samym osiągnęli prowadzenie 19-5. Legia także zdobyła przyłożenie, ale i tym razem nie udało się podwyższyć. Na kilka minut przed zakończeniem goście podwyższyli wynik na 10-24, a Legia odpowiedziała siedmioma punktami. Niestety, legioniści nie zdołali już odrobić strat i musieli uznać wyższość rywala i nadal zajmują ostatnie miejsce w tabeli z ujemnymi punktami. I liga: Legia Warszawa 17-24 (5-5) Wataha Zielona Góra fot. Woytek / Legionisci.com

