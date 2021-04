16-18.04: Weekendowy rozkład jazdy

W weekend swoje mecze ligowe rozegrają piłkarze, rugbyści, futsaliści i koszykarze Legii Warszawa. W sobotę na boisku AWF rugbyści podejmą Arkę Rumia. Tego samego dnia koszykarze zagrają trzeci mecz półfinałowy ze Stalą Ostrów w ostrowskiej Arenie. W niedzielę natomiast przy Ł3 piłkarze Legii podejmować będą Cracovię, a futsaliści zakończą sezon 2020/21 wyjazdowym meczem z Widzewem. Legioniści już w ostatni weekend zapewnili sobie awans do ekstraklasy. Rozkład jazdy: 17.04 g. 13:00 Naprzód GOSiR St. Babice Zielonki - UWKS Legia [Zielonki, ul. Zachodnia 2] 17.04 g. 14:00 Legia Warszawa - Arka Rumia [rugby, ul. Marymoncka 34] 17.04 g. 15:00 Unia Skierniewice - Legia II Warszawa 17.04 g. 16:00 Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 17.04 g. 17:00 Zagłębie Sosnowiec - GKS Bełchatów 17.04 g. 17:55 Stal Ostrów Wlkp. - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra] 18.04 g. 16:00 Widzew Łódź - Legia Warszawa [futsal] 18.04 g. 17:30 Legia Warszawa - Cracovia ew. 18.04 g. 20:25 Stal Ostrów - Legia Warszawa [kosz, Polsat Sport Extra]

