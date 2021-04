Futsal

Feta z okazji awansu futsalistów do ekstraklasy

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. 13:11 Bodziach, źródło: Legionisci.com

11 kwietnia 2021 roku, po wygranej Legii a Victorią Sulejówek, futsalowy zespół Legii zapewnił sobie awans do ekstraklasy. Drugi w historii sekcji sezon legioniści zakończyli w niedzielę wyjazdowym meczem z Widzewem. Po powrocie do stolicy naszych futsalistów czekała niemała niespodzianka w postaci sporej grupy kibiców Legii, którzy przywitali zespół i podziękowali za osiągnięty sukces.



Niebo rozświetliły fajerwerki, odpalonych zostało sporo rac, a wspólnym śpiewom nie było końca. "Awans jest nasz..." - śpiewali kibice wspólnie z futsalistami. "Awans już mamy - na mistrza Polski czekamy!" - skandowano chwilę później. Zawodnicy podrzucali prezesa sekcji, Emila Krysińskiego, a następnie wszyscy zgromadzeni odtańczyli walczyka labada. Na pewno niedzielny wieczór na długo zostanie w pamięci naszych zawodników, dzięki którym w sezonie 2021/22 Legia Warszawa występować będzie na parkietach futsalowej ekstraklasy.



Każdy z Was może wesprzeć sekcję futsalowej Legii, którą czeka znacznie więcej wydatków w związku z rozgrywkami ekstraklasy - dołóż cegiełkę do budowy silnej futsalowej Legii.