Kos sędzią meczu z Piastem

Poniedziałek, 19 kwietnia 2021 r. 12:50 Woytek, źródło: PZPN

Damian Kos został wyznaczony do sędziowania meczu 26. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Piastem Gliwice. W obecnym sezonie arbiter z Wejherowa nie prowadził żadnego meczu z udziałem Legii. Co więcej, to będzie dopiero jego czwarty mecz na poziomie Ekstraklasy w tym sezonie, z czego trzeci z udziałem Piasta Gliwice. W obydwu gliwiczanie odnieśli zwycięstwa. Na liniach pomagać mu będą Radosław Siejka i Bartosz Heinig, sędzią technicznym będzie Wojciech Myć, natomiast w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Michał Obukowicz.



Obsada sędziowska 26. kolejki:

Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze: Zbigniew Dobrynin (Łódź)

Warta Poznań - Raków Częstochowa: Krzysztof Jakubik (Siedlce)

Lech Poznań - Lechia Gdańsk: Paweł Gil (Lublin)

Śląsk Wrocław - Podbeskidzie Bielsko-Biała: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)

Jagiellonia Białystok - Stal Mielec: Szymon Marciniak (Płock)

Zagłębie Lubin - Wisła Kraków: Łukasz Kuźma (Białystok)

Piast Gliwice - Legia Warszawa: Damian Kos (Wejherowo)

Cracovia - Wisła Płock: Piotr Lasyk (Bytom)