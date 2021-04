Konferencja pomeczowa

Małecki: Będziemy myśleć o zmianie ustawienia

Środa, 21 kwietnia 2021 r. 23:06 Wiśnia, źródło: Legionisci.com

Przemysław Małecki (trener Legii): Bardzo cieszymy się, że wygraliśmy po dwóch niekorzystnych rezultatach - remisach bezbramkowych. Teraz wreszcie udało się strzelić gola i stworzyć wiele sytuacji do zdobycia bramki - mogło paść ich zdecydowanie więcej. Długimi fragmentami gra układała się po naszej myśli. Było w niej dużo płynności. Piast zagrał dzisiaj nieco innym ustawieniem, co miało spowodować zablokowanie naszych atutów. Ale już po wcześniejszych meczach mówiliśmy, że na takie rzeczy nie zwracamy uwagi. Patrzyliśmy głównie na siebie. Dzisiaj było to widoczne, że nie patrzymy na to jak gra nas przeciwnik. Fajnie kreowaliśmy sobie przestrzeń i mądrze budowaliśmy ataki. Stworzyliśmy sobie wiele sytuacji i wygraliśmy niezwykle istotny mecz.



Mieliśmy plan i strategię na rozegranie tego tygodnia. Mamy w nim trzy mecze, więc musimy też szukać ekonomii. Oczywiście zawsze chcemy wygrywać, ale trzeba do tego wszystkiego podchodzić racjonalnie. Dlatego też od początku nie zagrali dzisiaj Luquinhas i Andre Martins. Stąd też zmiana Bartka Kapustki, który też mocno oberwał w pierwszej połowie. Jego charakter i ambicja spowodowały, że chciał grać dalej, lecz podjęliśmy decyzję o jego zejściu. Cieszymy się, że wszystko przebiegło zgodnie z naszym planem.



Będziemy zastanawiać się nad zmianą ustawienia na dwójkę napastników. Trener Michniewicz oglądał ten mecz i na pewno ma swoje przemyślenia. Dokonamy teraz analizy i dopiero będziemy podejmować decyzje, jak będziemy przygotowywać się na Lechię. Trener Michniewicz podkreślał, że nie będziemy przywiązywać się do jednego ustawienia. Dzisiaj zobaczyliśmy, że zespół świetnie reaguje i potrafi wykorzystać atuty tej lub innego formacji.



Podczas meczu kontaktu z trenerem nie mogłem mieć i to nie tylko z przyczyn technicznych. Przed meczem mieliśmy konkretny plan i zadania. Funkcjonujemy w sztabie na co dzień i doskonale się znamy. Wiemy czego trener oczekuje w danym momencie. Mecz przebiegał zgodnie z naszym planem, więc wiedzieliśmy jak w konkretnych sytuacjach reagować. Cieszymy się, że wszystko ułożyło się po naszej myśli.